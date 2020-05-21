Сироткин считает, что у него есть шанс выступить за «Рено» в 2021 году

Российский пилот Сергей Сироткин имеет шансы на попадание в состав команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Рено» в 2021 году.

— Шансы есть, боремся, — приводит слова Сироткина ТАСС со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Сироткин является пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing. В 2018 году он был боевым пилотом команды «Уильямс». В разное время он являлся тест-пилотом «Заубера», «Рено» и «Макларена».