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Сироткин считает, что у него есть шанс выступить за «Рено» в 2021 году

21:18
Сергей Сироткин. Фото Instagram.
Сергей Сироткин. Фото Instagram.
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Российский пилот Сергей Сироткин имеет шансы на попадание в состав команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Рено» в 2021 году.

— Шансы есть, боремся, — приводит слова Сироткина ТАСС со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Сироткин является пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing. В 2018 году он был боевым пилотом команды «Уильямс». В разное время он являлся тест-пилотом «Заубера», «Рено» и «Макларена».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8533865

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