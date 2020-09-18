Швейцарский нейрохирург рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер поделился мнением о состоянии Михаэля Шумахера.

Семикратный чемпион «Формулы-1» уже довольно давно был выведен из комы и находится на лечении у себя дома. При этом семья Шумахера не распространяет никакой информации о состоянии здоровья Михаэля.

— Я думаю, что он находится в вегетативном состоянии, что означает, что он проснулся, но не отвечает, — приводит слова Ридерер Marca со ссылкой на RMC. — Он дышит, его сердце бьется, он, вероятно, может сидеть и делать маленькие шажки при помощи людей, но не более. Я думаю, это максимум. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии? Я так не думаю.

По моему мнению, они слишком долго ждали, чтобы помочь мозгу. При промедлении с операцией разрушается мозговое вещество.