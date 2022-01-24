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Сегодня, 20:16

Шварцман примет участие в январских тестах «Феррари»

Российский пилот примет участие в тестах «Феррари» в январе
Иван Шитик
Корреспондент

Российский пилот «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах команды, которые пройдут на этой неделе, сообщает сайт команды.

Тесты пройдут на трассе в Италии со вторника по пятницу. В них также примут участие основные пилоты команды — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Леклер будет работать на трассе в среду, Сайнс — в четверг, а начинать и завершать тесты будет именно Шварцман. Тесты пройдут на прошлогодней версии болида итальянской команды.

Феррари
Карлос Сайнс
Роберт Шварцман
Шарль Леклер
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