Шварцман примет участие в январских тестах «Феррари»

Российский пилот «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах команды, которые пройдут на этой неделе, сообщает сайт команды.

Тесты пройдут на трассе в Италии со вторника по пятницу. В них также примут участие основные пилоты команды — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Леклер будет работать на трассе в среду, Сайнс — в четверг, а начинать и завершать тесты будет именно Шварцман. Тесты пройдут на прошлогодней версии болида итальянской команды.