Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

24 января, 23:48

Штайнер рассказал, почему отношения между Шумахером и Мазепиным улучшились

Евгений Петров
Корреспондент

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер предположил, что стало причиной улучшения отношений между пилотами его команды Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

«Я думаю, что в течение прошлого года ситуация улучшилась, — цитирует Штайнера Autosport. — Помню, после одной гонки мы собрались и я сказал: «Ребята, я не всегда могу указывать вам, что делать, как другие сотрудники. Вам обоим нужно найти свое место, чтобы не причинять вред друг другу, потому что это плохо как для вас, так и для команды».

Я думаю, что после этого они поговорили друг с другом, потому что я начал замечать улучшения. Дал бы я руку на отсечение, что они больше никогда не столкнутся? Нет, но сейчас между ними гораздо больше уважения.

Я думаю, они понимают, что сталкиваясь наносят ущерб себе. Что вы получаете, когда врезаетесь в своего напарника по команде? В этом нет никакой выгоды, вы просто причиняете вред команде и себе".

В прошлом сезоне оба пилота не набрали ни одного очка.

Источник: https://autosport.com.ru/f1/74802-shtayner-o-prichine-uluchsheniya-otnosheniy-mezhdu-mazepinym-i-shumaherom
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Никита Мазепин
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман примет участие в январских тестах «Феррари»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости