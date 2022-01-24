Штайнер рассказал, почему отношения между Шумахером и Мазепиным улучшились

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер предположил, что стало причиной улучшения отношений между пилотами его команды Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

«Я думаю, что в течение прошлого года ситуация улучшилась, — цитирует Штайнера Autosport. — Помню, после одной гонки мы собрались и я сказал: «Ребята, я не всегда могу указывать вам, что делать, как другие сотрудники. Вам обоим нужно найти свое место, чтобы не причинять вред друг другу, потому что это плохо как для вас, так и для команды».

Я думаю, что после этого они поговорили друг с другом, потому что я начал замечать улучшения. Дал бы я руку на отсечение, что они больше никогда не столкнутся? Нет, но сейчас между ними гораздо больше уважения.

Я думаю, они понимают, что сталкиваясь наносят ущерб себе. Что вы получаете, когда врезаетесь в своего напарника по команде? В этом нет никакой выгоды, вы просто причиняете вред команде и себе".

В прошлом сезоне оба пилота не набрали ни одного очка.