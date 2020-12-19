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Шумахер отреагировал на скандал с требованием отстранить Мазепина от «Формулы-1»

14:37
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал ситуацию с партнером по команде, российским гонщиком Никитой Мазепиным.

Ранее Мазепин опубликовал в соцсетях видео, которое посчитали оскорбительным в адрес женщин. В сети появилась петиция с требованием отстранить россиянина от «Формулы-1».

«Мы с Никитой вместе выступали за Tony Kart в 2013 и 2014 году, я знаю его как отличного парня. Мы уважали друг друга как напарники. После этого мы общались не так часто, будет интересно заново узнать его в следующем году, мы ведь оба выросли за 6 лет. Остальное — дело команды, которое меня не касается. Я сосредоточен на собственных результатах и работе с командой», — приводит RaceFans слова Шумахера.

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