Шарль Леклер: "Я ненавижу политические игры"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер отметил, что не обращает внимания на закулисные игры и слухи вокруг команды. Многие эксперты и болельщики считают, что молодым монегаском команда жертвует в гонках ради успеха Себастьяна Феттеля.

– Я просто делаю свою работу на трассе и доволен ею, – цитирует L’Equipe Леклера. – В "Феррари" чувствую себя комфортно. Не люблю эти политические игры. Даже ненавижу их. Это не в моем стиле. Я ни с кем не дружу только ради получения выгоды. Предпочитаю естественные хорошие отношения.

Я вижу, что команда стала уважать меня больше, потому что я показал, что способен выигрывать гонки. Понимаю, что в "Феррари" должна быть определенная иерархия. Также мне понятно, что Себастьяну отдают предпочтение из-за его невероятного опыта. Но я должен выполнять свою работу, совершая минимум ошибок.