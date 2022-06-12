Леклер о сходе на «Гран-при Азербайджана» из-за проблем с двигателем: «Это очень больно»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на «Гран-при Азербайджана».

На 20-м круге гонки монегаск был вынужден остановиться из-за задымления в болиде — у него возникли проблемы с двигателем.

«Это очень больно. Мы должны убедиться, что это больше не повторится. У меня просто нет слов, чтобы описать произошедшее. Это очень, очень расстраивает», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Леклер опустился на третье место в личном зачете «Формулы-1» со 116 очками, его обогнал Серхио Перес («Ред Булл»), который финишировал на втором месте в гонке в Баку. У мексиканца 129 очков.