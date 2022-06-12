Леклер о сходе на «Гран-при Азербайджана» из-за проблем с двигателем: «Это очень больно»
Шарль Леклер расстроен из-за схода на «Гран-при Азербайджана»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на «Гран-при Азербайджана».
На 20-м круге гонки монегаск был вынужден остановиться из-за задымления в болиде — у него возникли проблемы с двигателем.
«Это очень больно. Мы должны убедиться, что это больше не повторится. У меня просто нет слов, чтобы описать произошедшее. Это очень, очень расстраивает», — приводит Sky Sports слова Леклера.
Леклер опустился на третье место в личном зачете «Формулы-1» со 116 очками, его обогнал Серхио Перес («Ред Булл»), который финишировал на втором месте в гонке в Баку. У мексиканца 129 очков.
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