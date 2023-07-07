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Сегодня, 14:16

Леклер: «Трасса в Сильверстоуне раскроет слабые стороны «Феррари» в большей степени»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опасается, что трасса «Гран-при Великобритании» не подойдет команде.

«Начиная с Барселоны все развивается в верном направлении, если говорить об ощущениях от машины. Мы не смогли как следует это доказать на других трассах, однако в Австрии ощущения были хорошими, темп был несколько лучше, чем в первой части сезона. Тем не менее, не стоит забегать вперед. «Ред Булл» по-прежнему лидирует, и я полагаю, что в этот уик-энд автодром в большей степени раскроет наши слабые стороны. Возможно, придется тяжелее, чем в Австрии. В то же время очевидно, что мы сделали шаг вперед в плане ощущений и темпа», — приводит слова Леклера RaceFans.

Сегодня, 7 июля, пройдут две практики «Гран-при Великобритании». Первая начнется в 14.30 по московскоум времени, вторая — в 18.00.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 154 очка. На первом месте находится «Ред Булл» (377).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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