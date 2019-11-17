Шарль Леклер: «Очень недоволен собой»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен тем, как выступил в квалификации «Гран-при Бразилии». Монегаск показал только четвертое время, а на старте потеряет 10 позиций из-за замены двигателя.

— Я не думаю, что первое время было вне досягаемости, — цитирует Crash Леклера. — Очень разочарован собой. Сделал большую ошибку, которая стоила мне минимум 0,3 секунды. Это моя вина, и я это полностью осознаю. Могу злиться только на себя. Команда отлично поработала. Машина могла бороться за первое место. Поэтому я очень расстроен. В гонке постараюсь отыграться. Буду агрессивно атаковать на первых кругах.