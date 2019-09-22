Шарль Леклер: «Обидно упустить победу таким образом»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил разочарование вторым местом в «Гран-при Сингапура». Монегаск проиграл партнеру по команде Себастьяну Феттелю из-за стратегического решения команды зазвать на пит-стоп сначала немца.

— Очевидно, что всегда обидно упускать победу таким вот образом, — цитирует ВВС Леклера. — Но в итоге это победный дубль для команды, чему я рад. Это впервые в сезоне. Мы приезжали сюда в надежде на подиум, а в итоге получили дубль.

Своим результатом я разочарован. Хотя в любом случае все выглядит для нас более позитивно, чем мы ждали. Стратегия? Мы ее зафиксировали еще в самом начале, обговорили. И я придерживался плана.