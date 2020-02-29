Серхио Перес: «Нашу машину называют розовым «Мерседесом»? Мне все равно»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что не обращает внимания на то, что болид команды на сезон-2020 называют копией «Мерседеса» образца прошлого года.

— Нашу машину называют розовым «Мерседесом»? Мне все равно, — цитирует Autosport.com Переса. — Пока наша машина так же хороша, как и та, с которой ее сравнивают — все нормально. Мы добились прогресса, в этом нет сомнений. Посмотрим, что будет на «Гран-при Австралии», оценим, насколько именно мы быстры. Я считаю, что мы должны быть конкурентоспособны с первой гонки сезона.

«Гран-при Австралии» — первый этап сезона-2020 в «Формуле-1» — пройдет с 13 по 15 марта.