Сергей Сироткин об отказе шести гонщиков вставать на одно колено: «Искренние убеждения важнее действий на камеру»

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин объяснил, поддерживает российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, который не стал становиться на одно колено в рамках акции в поддержку борьбы с расизмом на «Гран-при Австрии».

— Я полностью солидарен с Квятом в этом вопросе, так и с мнением других пилотов, кто отказался вставать на одно колено, — отметил в разговоре с «СЭ» Сергей Сироткин. — Конечно, я уважаю выбор тех, кто принял участие в этой акции, но все же считаю, что в борьбе с расизмом и другими неприятными явлениями современного мира, гораздо важнее, что каждая публичная личность делает на каждодневной основе. То есть, искренние убеждения каждого из нас, а не какие-то формальные действия на камеру или на публику. Я всегда предпочитаю сделать хорошее дело, но никому не рассказывать об этом. Мне абсолютно все равно, как выглядит человек, из какой он страны, какой он национальности, какую религию исповедует. Самое главное — это человеческие качества, от них и будет зависеть мое отношение к нему. (Тимур Ганеев)

Сироткин солидарен с мнением Квята и других пилотов, отказавшихся преклонить колено