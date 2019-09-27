Сергей Сироткин: «Надо делать акцент на том, что Квят остается не в «Торо Россо», а в Формуле-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин поделился мнением о пилоте «Торо Россо» Данииле Квяте и фаворитах «Гран-при России».

— Надо делать акцент на том, что Даниил остается не в «Торо Россо», а в «Формуле-1», что уже большое достижение, — цитируют «Известия» Сироткина. Поэтому Квят в плюсе, а дальше все будет зависеть от него. В системе «Ред Булл» ситуация такая, что при сильных выступлениях пилота «Торо Россо» и провале гонщика главной команды все может быстро поменяться.

Очень многое будет зависеть от погоды. Если будет дождь, то «Мерседес» получит определенное преимущество. Их машина аэродинамически более загружена, что помогает в условиях скользкого покрытия. Но даже в таком случае игры в одни ворота не будет. В нынешнем году команды из топ-3 гораздо ближе к друг другу. Этот лишь подтверждает этап в Сингапуре, когда пилоты «Феррари» сделали дубль, хотя в них мало кто верил.