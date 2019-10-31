Себастьян Феттель: «В «Феррари команда важнее, чем гонщик»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказл о своем отношении к командной тактике. Он вспомнил эпизод из 2013 года, когда, выступая за «Ред Булл», отказался оставаться позади партнера по команде Марка Уэббера.

— Думаю, что это сложно, особенно в наше время, — цитирует Феттеля Motorsport. - Формула-1 за последние 20 лет стала командным видом спорта. Если сравнивать ее с 70-и, 80-и или началом 90-х, то пилот был главной фигурой, вокруг него была команда, он был лидером.

Я считаю, что сегодня у пилота гораздо больше ответственности за команду, за профессионалов, которые помогают и поддерживают. В случае с «Ферраи», я думаю, справедливо сказать, что команда важнее, чем что-либо еще. Важнее, чем гонщик.

Есть ситуации, когда вы находитесь в машине, и вам трудно получить полную картину происходящего, вы не можете видеть всё. Многое зависит от ситуации. Не думаю, что стоит говорить «он был прав, он был неправ».

Что касается ситуации с Марком, нужно учитывать, что мы работали вместе в течение многих лет. Не думаю, что нам удалось очень хорошо сработаться. Однажды настал день, когда меня попросили что-то сделать. Но я никогда раньше не получал одолжения, так почему я должен давать одолжение сейчас? Почему я должен был это делать? Это была особая ситуация. В конце концов, нужно заботиться о себе. Нужно уметь постоять за себя и за то, что по вашему мнению правильно. Будете ли вы по итогу правы или нет — это совсем другая история.