Себастьян Феттель: «Не ожидал, что Леклер попробует обогнать меня»

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о столкновении с напарником по команде Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Штирии.

После столкновения на первом круге оба пилота были вынуждены досрочно завершить гонку. Позже Леклер извинился перед партнером.

— Я очень удивился, — приводит слова Феттеля Sky Sports. — Я был внутри и не ожидал, что Леклер попробует обогнать. Машина в этот раз была намного лучше, чем неделю назад, так что жаль, что нам не удалось проверить наш гоночный темп и наши обновления.