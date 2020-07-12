Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Себастьян Феттель: «Не ожидал, что Леклер попробует обогнать меня»

17:43
Теги:

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о столкновении с напарником по команде Шарлем Леклером на первом круге Гран-при Штирии.

После столкновения на первом круге оба пилота были вынуждены досрочно завершить гонку. Позже Леклер извинился перед партнером.

— Я очень удивился, — приводит слова Феттеля Sky Sports. — Я был внутри и не ожидал, что Леклер попробует обогнать. Машина в этот раз была намного лучше, чем неделю назад, так что жаль, что нам не удалось проверить наш гоночный темп и наши обновления.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир