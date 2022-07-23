Сайнс ждет сложную для себя гонку на «Гран-при Франции» из-за штрафов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящей гонки в рамках «Гран-при Франции».

Вчера, 22 июля испанец получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке из-за замены блока управляющей электроники. Ожидается, что испанцу заменят другие детали двигателя, из-за чего он стартует в гонке с последнего, 20-го места.

«Я несколько раз потренировал обгоны, потому что понимаю, что на этом этапе мне придется очень часто обгонять кого-то. Это оказалось немного сложнее, чем я ожидал, потому что ветер на прямых немного снижает эффект от слипстрима и DRS. Впрочем, у меня нет выбора. Нужно искать способы обгонов. Если я смогу стать немного быстрее в воскресенье, то это будет лучшим способом решить проблему.

Стоит ли ожидать замены еще каких-то деталей на моей машине и новых штрафов? Посмотрим, Вчера мне уже дали 10 позиций штрафа на стартовой решетке, так что можно догадаться, что будет дальше», — приводит Motorsport слова Сайнса.

«Гран-при Франции» проходит с 22 по 24 июля. Сегодня, 23 июля состоится квалификация, которая начнется в 17.00 (мск).

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 (мск).