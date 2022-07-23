В «Альпин» считают, что Пиастри и Алонсо будут выступать в «Формуле-1» в следующем году

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси допустил, что резервный гонщик команды Оскар Пиастри будет выступать в «Формуле-1» как боевой пилот в следующем году.

Также он считает, что Фернандо Алонсо продолжит карьеру в «Королевских гонках» в сезоне-2023.

«Будут ли Алонсо и Пиастри на стартовой решетке в следующем году? Думаю, да», — приводит журналист Филлип Хортон слова Росси.

Пиастри — чемпион «Формулы-3» (2020) и «Формулы-2» (2021), 21-летний австралиец стал резервным гонщиком «Альпин» с 2022 года.

В этом сезоне боевыми пилотами «Альпин» являются Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. 40-летний Алонсо проводит 19-й сезон в «Формуле-1».