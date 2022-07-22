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Сегодня, 20:36

Хорнер подвел итоги первого дня «Гран-при Франции»

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги первого дня «Гран-при Франции».

«Болид у «Феррари» очень быстр на протяжении всего сезона, и мы видим, что здесь они вновь очень конкурентоспособны.

Мы неплохо смотримся на «медиуме», на «софте» и на длинной дистанции у нас нормальный темп — продолжительность отрезка у нас составила всего пять кругов, — и в целом мы собрали огромное количество информации для анализа. Мы конкурентоспособны на первом и втором секторах, а вот на третьем секторе нам нужно постараться подтянуться. Команду ждет много работы», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

По итогам пятничных заездов пилот команды Макс Ферстаппен показал второе и третье времена.

Завтра, 23 июля, состоится третья практика, которая начнется в 14:00 по московскому времени. Позднее в этот день пройдет квалификация. Начало — в 17:00 по мск.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12656817/french-grand-prix-live-updates-from-friday-practice-as-mercedes-look-to-get-back-into-fight-with-ferrari-and-red-bull
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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