Хорнер подвел итоги первого дня «Гран-при Франции»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги первого дня «Гран-при Франции».

«Болид у «Феррари» очень быстр на протяжении всего сезона, и мы видим, что здесь они вновь очень конкурентоспособны.

Мы неплохо смотримся на «медиуме», на «софте» и на длинной дистанции у нас нормальный темп — продолжительность отрезка у нас составила всего пять кругов, — и в целом мы собрали огромное количество информации для анализа. Мы конкурентоспособны на первом и втором секторах, а вот на третьем секторе нам нужно постараться подтянуться. Команду ждет много работы», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

По итогам пятничных заездов пилот команды Макс Ферстаппен показал второе и третье времена.

Завтра, 23 июля, состоится третья практика, которая начнется в 14:00 по московскому времени. Позднее в этот день пройдет квалификация. Начало — в 17:00 по мск.