Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

8 июля, 23:45

Сайнс доволен результатами квалификации «Гран-при Австрии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после квалификации «Гран-при Австрии».

«Безусловно, смотря на плотность результатов, ты невольно оглядываешься назад и думаешь, какие участки трассы ты мог бы проехать лучше, и что эти 0,1 секунды вполне могли бы принести нам поул. Но я уверен, что Ферстаппен и Леклер тоже знают, где они потеряли время, а где отыграли.

Хорошая новость в том, что мы смогли проехать отличный круг в конце третьего сегмента, хотя это было непросто, поскольку после красных флагов шины заметно остыли.

У меня не было большого доверия к машине в первом повороте, третий поворот тоже было не самым простым. И я знаю, где мог бы проехать лучше и отыграть время. Но я все равно доволен третьим местом и тем, что оказался рядом с Ферстаппеном и Леклером», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648103/austrian-gp-live-updates-from-crucial-friday-with-practice-and-qualifying-before-f1-sprint
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Секс, наркотики, баскетбол и переписка с Байденом. Как в Химках судят звезду мирового баскетбола Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель представил особый шлем для «Гран-при Австрии»

Вольфф: «Хэмилтон и Расселл не должны себя корить из-за аварий»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости