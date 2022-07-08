Сайнс доволен результатами квалификации «Гран-при Австрии»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после квалификации «Гран-при Австрии».

«Безусловно, смотря на плотность результатов, ты невольно оглядываешься назад и думаешь, какие участки трассы ты мог бы проехать лучше, и что эти 0,1 секунды вполне могли бы принести нам поул. Но я уверен, что Ферстаппен и Леклер тоже знают, где они потеряли время, а где отыграли.

Хорошая новость в том, что мы смогли проехать отличный круг в конце третьего сегмента, хотя это было непросто, поскольку после красных флагов шины заметно остыли.

У меня не было большого доверия к машине в первом повороте, третий поворот тоже было не самым простым. И я знаю, где мог бы проехать лучше и отыграть время. Но я все равно доволен третьим местом и тем, что оказался рядом с Ферстаппеном и Леклером», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. 10 июля пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».