Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после гонки «Гран-при Бахрейна», в которой он стал вторым.

«Феррари» вернулась. По-настоящему вернулась. Весь упорный труд начал окупаться. Мы здесь в числе лидеров. Да, сегодня у меня не было максимального темпа, но мне удалось продержаться в группе лидеров и в результате помочь команде сделать дубль», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победу в гонке одержал его напарник Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».