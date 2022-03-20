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Сегодня, 20:12

Сайнс — о дубле «Феррари»: «Весь упорный труд начал окупаться»

Сайнс доволен итогами гонки «Гран-при Бахрейна»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после гонки «Гран-при Бахрейна», в которой он стал вторым.

«Феррари» вернулась. По-настоящему вернулась. Весь упорный труд начал окупаться. Мы здесь в числе лидеров. Да, сегодня у меня не было максимального темпа, но мне удалось продержаться в группе лидеров и в результате помочь команде сделать дубль», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победу в гонке одержал его напарник Шарль Леклер. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12571176/bahrain-grand-prix-live-updates-from-first-race-of-2022-f1-season-as-charles-leclerc-starts-on-pole
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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