Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Бахрейна». Он одержал победу в гонке.

«Я очень рад. Мы знали, что для команды это отличная возможность и ребята просто отлично поработали, построив этот поразительный болид. Сегодня мы с Карлосом сделали дубль, на большее мы и надеяться не могли. То, что мы вернулись на вершину — это просто невероятно», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Второе место в гонке занял напарник Леклера Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».