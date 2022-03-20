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Леклер — о победе на «Гран-при Бахрейна»: «На большее мы и надеяться не могли»

Леклер поделился эмоциями после победы на «Гран-при Бахрейна»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Бахрейна». Он одержал победу в гонке.

«Я очень рад. Мы знали, что для команды это отличная возможность и ребята просто отлично поработали, построив этот поразительный болид. Сегодня мы с Карлосом сделали дубль, на большее мы и надеяться не могли. То, что мы вернулись на вершину — это просто невероятно», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Второе место в гонке занял напарник Леклера Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12571176/bahrain-grand-prix-live-updates-from-first-race-of-2022-f1-season-as-charles-leclerc-starts-on-pole
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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