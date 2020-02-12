Руководство «Формулы-1» проведет «Гран-при Китая» в 2020 году, если обстановка в стране улучшится

Руководство «Формулы-1» заявило, что все еще надеется провести «Гран-при Китая» в рамках сезона-2020, несмотря на отмену этапа из-за эпидемии коронавируса.

— Проконсультировавшись с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китая, а также с шанхайской спортивной администрацией, промоутер «Гран-при Китая» Juss Sports Group официально попросил отложить проведение гонки, — сказано в официальном заявлении «Формулы-1». — Руководство «Формулы-1» и FIA приняли этот запрос и решили перенести этап, изначально запланированный на 19 апреля. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Поэтому мы приняли это решение ради обеспечения здоровья и безопасности выезжающих на этапы сотрудников, участников и болельщиков. «Формула-1» и FIA продолжат следить за ситуацией вместе с командами, промоутером этапа, китайской автомобильной федерацией и властями. Стороны изучат альтернативные сроки проведения гонки в конце сезона, если к тому времени обстановка улучшится.

Ранее стало известно, что «Гран-при Китая», который должен был пройти с 17 по 19 апреля, отменен. Гоночный уикенд «Формулы-1» отменили впервые с 2011 года. Тогда этап в Бахрейне, запланированный на середину марта, не состоялся из-за волны протестов во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки.