Руководитель «Мерседеса» рассказал, что переговоры с Хэмилтоном по новому контракту начнутся в этом месяце

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал СМИ о том, что переговоры с пилотом команды, 6-кратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном начнутся в этом месяце.

— В последний раз мы с Льюисом виделись на вечеринке, посвященной Рождеству, — приводит Auto Motor und Sport слова Вольфа. — С тех пор мы только один раз разговаривали по телефону. Мы решили отдохнуть друг от друга в декабре и январе. В этом месяце мы встретимся, сядем и все обсудим.

Ранее сам 35-летний Хэмилтон опроверг информацию о том, что его переговоры с «Мерседесом» уже начались и стороны не могут сойтись в финансовом вопросе.