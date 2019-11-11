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Руководитель «Мерседеса» пропустит этап Формулы-1 впервые с 2013 года

15:57
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что пропустит Гран-при Бразилии, который пройдет с 15 по 17 ноября.

— Гран-при Бразилии станет первым этапом с 2013 года, на который я не приеду, — цитирует Вольфа Race Fans. — Мы уже обеспечили себе оба титула, теперь у меня есть время, чтобы сосредоточиться на других делах в Европе. Здорово иметь возможность сделать это, зная, что команда будет представлять «Мерседес» наилучшим образом как на трассе, так и за ее пределами.

Гран-при Бразилии станет предпоследним этапом в сезоне. Заключительный Гран-при Абу-Даби пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

«Мерседес» в этом сезоне завоевал шестой подряд Кубок конструкторов, британский гонщик команды Льюис Хэмилтон в третий раз подряд стал чемпионом мира.

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