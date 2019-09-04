Руководитель «Хааса» хотел бы видеть в команде Хюлькенберга и Магнуссена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что ему было бы интересно видеть в команде в паре с Кевином Магнуссеном Нико Хюлькенберга. Место немца в «Формуле-1» оказалось под вопросом, когда «Рено» подтвердила, что в следующем сезоне за нее будет выступать Эстебан Окон.

— Я бы хотел увидеть это, — цитирует GPToday Штайнера, который вспомнил о давнем конфликте между пилотами. — Партнер по команде должен оставаться партнером. Нужно принимать это. С кем-то получается сработаться, но ладить не обязательно. Может быть, это даже лучше. Не знаю.