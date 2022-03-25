Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

Руководитель «Формулы-1» Доменикали высказался о ракетном ударе в Джидде

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал информацию о ракетном ударе по Джидде, где проходит второй «Гран-при».

«Мы чувствуем себя в безопасности», — приводит слова Доменикали журналист Иэн Паркс, работающий в New York Times и GPFans.

По мнению журналиста, высказывание руководителя «Ф-1» свидетельствует о том, что Гран-при не будет отменен.

Удар состоялся во время первой практики «Ф-1» перед «Гран-при Саудовской Аравии». Трасса находится в непосредственной близости от места взрыва

Ранее появилась информация, что йеменская группировка хуситов атаковала Джидду и нефтяные объекты.