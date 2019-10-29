Росс Браун: «Расстроен, что идею с квалификационными гонками завернули»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун надеялся, что все команды одобрят идею с проведением квалификационных гонок в следующем году. Он предлагал провести такие гонки с реверсивной стартовой решеткой на трех этапах для теста, но две команды заблокировали идею на голосовании.

— Я думал, что это захватывающая идея, — цитирует F1i Брауна. — Понятно, что гонщики немного нервно восприняли ее. Но мы просили лишь о трех гонках, чтобы опробовать формат. Если бы это не сработало, мы бы отступили. Возможно, поискали бы какое-то решение. Но расстраивает, что в итоге идея была завернута. Это классическая проблема «Формулы-1».