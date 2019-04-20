Росс Браун: "Никто не скажет, что Албон провел только три гонки в "Формуле-1"

Новичок "Торо Россо" Александр Албон впечатлил спортивного директора "Формулы-1" Росса Брауна. Албон в последней гонке в Китае финишировал десятым, стартовав с пит-лейна, а ранее набрал первые очки – в Бахрейне.

– Будет честно, если скажем, что Албона недооценивали больше остальных новичков 2019 года, – цитирует F1i Брауна. – Расселл уже входил в программу "Мерседеса", ему пригодится даже непростой опыт в "Уильямсе". Норрис тоже занимался эффективно и прогрессирует с "Маклареном". А Албон преподнес сюрприз. Он провел великолепное выступление в Китае. Финиш в очках после старта с пит-лейна – это отличный результат, достойный внимания. Никто и не скажет, что это только его третья гонка в "Формуле-1". Он справедливо был признан лучшим пилотом дня. Это важный шаг, который повысит его уверенность.