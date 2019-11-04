Росберг назвал шестое чемпионство Хэмилтона заслуженным

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг — о шестом чемпионстве бывшего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. На «Гран-при США» он занял второе место.

— Большое поздравление Льюису, — цитирует Росберга Sky Sports. — Сегодня мы видели его класс. Он взял стратегию в свои руки и, возможно, его тактика была лучше, чем та, которую предложила команду. Он почти победил.

Это была феноменальная попытка добыть эту победу. Действовал фантастически, немного проиграл Валттери, но полностью заслужил шестой титул.

Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»