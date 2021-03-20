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Росберг готов поставить деньги на победу Ферстаппена в первой гонке сезона-2021

19:33
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Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг рассказал, что уверен в победе Макса Ферстаппена в первой гонке нового сезона и готов поставить на это свои деньги.

«Я тот, кто хочет увидеть нос «Ред Булл» впереди «Мерседес» в первой гонке сезона. Для нашего вида спорта будет просто здорово, если «Ред Булл» сумеет вырваться вперед, а «Мерседес» придется догонять.

Поставил бы я свои деньги на победу Ферстаппена? Безусловно!» — сказал Росберг Sky Sports.

Предсезонные тесты в Бахрейне проходили с 12 по 14 марта. Лучшее время по результатам трех дней показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилот «Мерседес» Хэмилтон, после обнаружения нескольких технических проблем, занял пятое место.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/news/12433/12250635/lewis-hamilton-vs-max-verstappen-nico-rosberg-jenson-button-excited-by-prospect-of-f1s-long-awaited-duel

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