Росберг готов поставить деньги на победу Ферстаппена в первой гонке сезона-2021

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг рассказал, что уверен в победе Макса Ферстаппена в первой гонке нового сезона и готов поставить на это свои деньги.

«Я тот, кто хочет увидеть нос «Ред Булл» впереди «Мерседес» в первой гонке сезона. Для нашего вида спорта будет просто здорово, если «Ред Булл» сумеет вырваться вперед, а «Мерседес» придется догонять.

Поставил бы я свои деньги на победу Ферстаппена? Безусловно!» — сказал Росберг Sky Sports.

Предсезонные тесты в Бахрейне проходили с 12 по 14 марта. Лучшее время по результатам трех дней показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Пилот «Мерседес» Хэмилтон, после обнаружения нескольких технических проблем, занял пятое место.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.