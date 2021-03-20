Ферстаппен заявил, что не считает себя фаворитом сезона-2021 «Формулы-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о том, что «Мерседес», несмотря на проблемы во время тестов в Бахрейне, остается главным претендентом на победу в 2021 году.
«По данным видно, что делал «Мерседес». Они проезжали быстрейший круг с меньшей мощностью, а потом два круга не напрягались. А затем у них появлялись лишние полсекунды от двигателя. Так что, без сомнения, они быстры. Какие бы проблемы не возникали у Хэмилтона.
Я вовсе не считаю себя фаворитом. Если их команда побеждает последние семь лет, создает такие доминирующие болиды, то она будет быстрой даже с худшим днищем. Я считаю фаворитом «Мерседес», — рассказал Ферстаппен motorsport.com.
Предсезонные тесты в Бахрейне проходили с 12 по 14 марта. Болид «Мерседес» сломался во время первого дня предсезонных тестовых заездов «Формулы-1», на машине были обнаружены проблемы с коробкой передач. Во второй день болид Льюиса Хэмилтона вылетел за пределы трассы и застрял в гравийной ловушке.
Лучшее время по результатам трех дней показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, третьим — Карлос Сайнс из «Феррари». Хэмилтон занял пятое место.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport.com/f1/news/verstappen-not-title-favourite-red-bull/5813645/
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