Алонсо признал нехватку скорости у «Альпин»
20:30
Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1» после двухлетней паузы — двукратный чемпион мира готовится к сезону в составе «Альпин».
На недавних тестах в Бахрейне испанец проехал более 200 кругов на машине A521, превзошел своего партнера по команде Эстебана Окона, однако по темпу он оказался примерно в 1,5 секундах от лидеров.
Журналист Marca Антонио Лобато написал в Twitter, что в Бахрейне имел возможность пообщаться с Алонсо — и тот не в восторге от машины.
Пилот отметил, что в квалификации им будет сложно биться за выход в третий сегмент
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