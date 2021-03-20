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Алонсо признал нехватку скорости у «Альпин»

20:30
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Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1» после двухлетней паузы — двукратный чемпион мира готовится к сезону в составе «Альпин».

На недавних тестах в Бахрейне испанец проехал более 200 кругов на машине A521, превзошел своего партнера по команде Эстебана Окона, однако по темпу он оказался примерно в 1,5 секундах от лидеров.

Журналист Marca Антонио Лобато написал в Twitter, что в Бахрейне имел возможность пообщаться с Алонсо — и тот не в восторге от машины.

Пилот отметил, что в квалификации им будет сложно биться за выход в третий сегмент

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