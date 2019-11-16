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Роберт Кубица: «Я был шокирован в момент вылета с трассы»

10:49
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Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал свою аварию во вторых свободных заездах «Гран-при Бразилии». По словам поляка, причиной вылета стала вода, скопившаяся у одного из бордюров.

— Это был мой первый круг, и я неожиданно потерял машину, не поняв ее поведения, — цитирует F1i Кубицу. — Потом посмотрел повторы. Ехавший передо мной «Хаас», выйдя широко из поворота, выплеснул много воды к бордюру, и я попал на эту воду, потеряв контроль над машиной. Это печально. Мне просто не повезло. Я это понял только после просмотра повтора. А так можно было подумать, что что-то сломалось. Но это не так. Если бы я сам видел момент проезда «Хааса», мог бы заметить воду и среагировать. Если бы я ехал чуть позже, меня предупредил бы инженер. Мне очень не повезло с моментом. Я был шокирован в тот момент. Это крайне неприятно и неожиданно.

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