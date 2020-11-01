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Риккьярдо угостил Хэмилтона шампанским из своего ботинка

17:48
Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккьярдо. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон и Даниэль Риккьярдо. Фото Instagram
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Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо угостил гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона шампанским из своего ботинка во время церемонии награждения по итогам «Гран-при Эмилии-Романьи».

Риккьярдо занял третье место в гонке, Хэмилтон стал победителем этапа. Австралиец традиционно для себя налил шампанское в обувь и предложил попробовать сделать то же самое Хэмилтону. Занявший второе место Валттери Боттас отказался от предложения Риккьярдо.

Видео эпизода опубликовала пресс-служба «Формулы-1».

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