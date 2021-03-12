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Риккардо стал лучшим в утренней части первого дня тестов «Формулы-1»

12 марта 2021, 15:20
Даниэль Риккардо. Фото Reuters
Даниэль Риккардо. Фото Reuters
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, показавший лучшее время на шинах Hard, рассказал, как прошла утренняя сессия первого дня тестов в Бахрейне.

«Я только вылез из машины и такое ощущение, что сейчас могу думать только о том, чтобы пообедать! Но вообще было здорово, первая половина дня получилась отличной. Все прошло вполне гладко.

Приятно видеть свою фамилию на первой строчке протокола, хотя, конечно, в первый день тестов команды интересует только надежность машины — нужно убедиться в том, что все работает. Приятно вернуться за руль болида, все хорошо", — приводит слова Риккардо Sky Sports.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят в Бахрейне с 12 по 14 марта. Даниэль Риккардо возглавил протокол по итогам утренней сессии тестов. Наибольшую дистанцию преодолел Пьер Гасли из «Альфа Таури».

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