«Ред Булл» опасался, что «Мерседес» переманит Ферстаппена

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко признался, что команда опасалась интереса «Мерседеса» к Максу Ферстаппену. «Ред Буллу» удалось продлить контракт с голландцем до конца 2023 года.

— Мы не могли угадать, что происходит между Хэмилтоном и «Феррари», — цитирует Crash Марко. — Но было ясно, что «Мерседесу» придется действовать, если Хэмилтон уйдет в «Феррари» в 2021 году. Макс был бы первым гонщиком, на которого они обратили бы внимание. Поэтому этот шаг очень важен для нас. Теперь мы с уверенностью можем смотреть в будущее.