"Ред Булл" и "Торо Россо" получат новые двигатели на этапе в Баку

"Хонда" подтвердила досрочную смену силовых установок на машинах "Ред Булла" и "Торо Россо" на этапе "Формулы-1" "Гран-при Азербайджана". Об этом заявил технический директор "Хонды" Тойохару Танабе.

– Четвертый этап сезона пройдет на самой скоростной уличной трассе в календаре, – цитирует Танабе F1news.ru – Ключевые особенности трассы в Баку – очень длинная прямая, более двух километров, и множество 90-градусных поворотов. Чтобы добиться эффективной работы всех систем силовой установки на прямой мы используем опыт прошлого года.

В этот уик-энд мы поставим вторую версию двигателя внутреннего сгорания на все четыре машины. Одна из причин – расследование отказа силовой установки на машине Даниила Квята в Китае свидетельствует о проблемах с контролем качества. Вторая версия двигателя внутреннего сгорания отличается большим ресурсом, лучшей надежностью и небольшой прибавкой мощности.

Таким образом, Макс Ферстаппен и Пьер Гасли получат вторую силовую установку в этом сезоне, а Даниил Квят и Александр Албон – уже третью, и следующая замена любого из компонентов на машинах приведет к штрафу на стартовой решетке.

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