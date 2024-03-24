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24 марта, 20:01

«Реал» поздравил пилота «Феррари» Сайнса с победой в «Гран-при Австралии»

Виктория Кравченко
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«Реал» поздравил пилота «Формулы-1» Карлоса Сайнса-младшего с победой в гонке «Гран-при Австралии». Гонщик «Феррари» занял первое место сегодня, 24 марта.

«Поздравляем с впечатляющей победой на «Гран-при Австралии» всего через несколько дней после операции! Мы гордимся тем, что такой великий «мадридист» является примером преодоления трудностей», — говорится в сообщении пресс-службы в социальных сетях.

Второе место занял его одноклубник Шарль Леклер, отстав на 2,366 секунды. Третьим финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+5,904).

Формула-1
ФК Реал
Карлос Сайнс
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