Ральф Шумахер считает, что «Мерседес» может уйти из «Формулы-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, что «Мерседес» до конца года может закрыть заводскую команду. Ранее «Тойота», «Хонда» и «БМВ» ушли из-за глобального экономического кризиса.

— Не удивлюсь, если «Мерседес» уйдет из «Формулы-1» в конце этого года, — приводит слова немца Bild. — Мы уже видели подобное во время предыдущего кризиса, когда из чемпионата ушел «БМВ. С другой стороны, учитывая успехи, вряд ли «Мерседес» первым делом решит закрыть заводскую команду.