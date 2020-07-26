Ральф Шумахер не исключил перехода Феттеля в «Альфа Таури»
07:32
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о будущем гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. После текущего сезона он покинет итальянскую команду.
«Себастьян начинал в этой команде, — цитирует Шумахера Sky Sports. — Франц Тост — большой поклонник Себастьяна. Доктор Марко — тоже. Возможно, что-нибудь получится в этом направлении. В следующем году «Ред Булл» мог бы выставить на старт четыре одинаковые машины».
В этом сезоне за «Альфа Таури» выступают Даниил Квят и Пьер Гасли.
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