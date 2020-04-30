Ральф Шумахер: «Если сезон так и не начнется, то «Уильямс» и «Хаас» прекратят существование»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что «Уильямс» и «Хаас» могут прекратить существование в случае, если сезон-2020 не будет проведен из-за пандемии коронавируса.

— Если сезон так и не начнется, то я даже не знаю, как «Уильямс» сможет выжить, — приводит Speedweek слова Ральфа Шумахера. — То же самое могу сказать и по поводу «Хаас». Американцы обычно работают по принципу «нанял-уволил», так что эта команда тоже может покинуть «Формулу-1».

Сезон-2020 в «Формуле-1» до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers в мире зарегистрировано 3 222 468 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 228 270 летальных исходов, выздоровели 1 005 580.