«Почему все должны вставать на одно колено?» Российский гонщик поддержал Квята

Победитель «Дакара» 2017 года и серебряный призер рейда-2020 в классе мотовездеходов (SSV) Сергей Карякин поддержал решение пилота «Альфа Таури» Даниила Квята не преклонять колено во время специальной акции, которая была устроена перед стартом «Гран-при Австрии».

— Меня очень удивила эта акция, которая была поддержана руководством «Формулы-1», — рассказывает Карякин. — Со своей стороны, я уверен, что расизм — это ужасно. Его не должно быть в современном мире. Но своими действиями организаторы лишь подрывают идею равенства людей. Надеть футболки «Конец расизму» — это еще ладно, но почему все должны вставать на одно колено? Это явный перебор. Разве у каждого гонщика не может быть своего мнения? Так что я поддерживаю Квята и других пилотов.

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