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Сегодня, 11:45

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен показал фото обломка, из-за которого болид гонщика был поврежден

Алексей Еремин
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Кадр с портала Reddit.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после завершения «Гран-при Великобритании» показал обломок, из-за которого болид голландского гонщика был поврежден.

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео», вылетел за пределы трассы и перевернулся.

Кадр с портала Reddit.
Кадр с портала Reddit.

Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников. Он был сразу отправлен в медицинский центр на обследование.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании». Для 27-летнего испанца эта победа стала первой в карьере в «Формуле-1». Вторым приехал Серхио Перес из «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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