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Сегодня, 18:37

ФИА проведет расследование обстоятельств аварии Чжоу на «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) проведет тщательное расследование всех обстоятельств аварии пилота «Альа Ромео» Гауньюй Чжоу на «Гран-при Великобратании», сообщает Motorsport.

Болид «Альфа Ромео» перевернулся и проскользил до заграждений, где машину подбросило в воздух и она приземлилась, застряв между состоящим из покрышек заграждении и забором из металлической сетки.

По фото и видео аварии было видно, что единственное, что отделяло шлем Чжоу от соприкосновения с покрытием трассы — это защитный каркас гало. В то время как верхняя защитная дуга, в которой в том числе располагается воздухозаборник, полностью стерлась и разрушилась из-за трения об асфальт

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В руководстве «Ф-1» тщательно разбирают все столкновения, которые происходят на трассах чемпионата. Это позволяет накопить базу данных о поведении машин в различных ситуациях — и понять, какие еще шаги можно сделать для повышения безопасности.

Формула-1
Альфа Ромео
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