Пилот «Мерседес» Хэмилтон прокомментировал отсутствие побед в текущем сезоне

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал отсутствие побед в текущем сезоне Формулы-1.

«Я бы не сказал, что чувствую себя странно, — цитирует Хэмилтона RacingNews365. — В моей карьере точно были сезоны, когда у меня не было побед в течение определенного периода времени. Прогресс, которого мы добились за последние пару гонок, определенно дает нам надежду на то, что еще придет. В этой машине есть потенциал, и мы просто должны продолжать выполнять свою работу, не опускать голову, оставаться сосредоточенными и не сдаваться».

Пилот «Мерседес» Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Великобритании». Британец в рекордный 13-й раз завоевал подиум в «Сильверстоуне» и побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме.