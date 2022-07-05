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Пилот «Мерседес» Хэмилтон прокомментировал отсутствие побед в текущем сезоне

Алексей Еремин
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал отсутствие побед в текущем сезоне Формулы-1.

«Я бы не сказал, что чувствую себя странно, — цитирует Хэмилтона RacingNews365. — В моей карьере точно были сезоны, когда у меня не было побед в течение определенного периода времени. Прогресс, которого мы добились за последние пару гонок, определенно дает нам надежду на то, что еще придет. В этой машине есть потенциал, и мы просто должны продолжать выполнять свою работу, не опускать голову, оставаться сосредоточенными и не сдаваться».

Пилот «Мерседес» Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Великобритании». Британец в рекордный 13-й раз завоевал подиум в «Сильверстоуне» и побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-not-worried-after-setting-unusual-career-statistic
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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