Пилот «Ред Булл» Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии» «Формулы-1» на автодроме Сузука.
Вторым стал партнер нидерландца по команде Серхио Перес, уступивший 12,535 секунды. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, проигравший Ферстаппену 20,866 секунды.
Макс Ферстаппен выиграл три из четырех гонок в сезоне-2024. На предыдущем этапе в Австралии нидерландец не смог финишировать из-за технических проблем, до этого он победил в гонках в Бахрейне и Саудовской Аравии.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.
Япония
Чемпионат мира
4-й этап
«Гран-при Японии»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 12,535 секунды
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 20,866
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 26,522
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 29,700
6. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 44,272
7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 45,951
8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 47,525
9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 48,626
10. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 Круг
11. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 Круг
12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 Круг
13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 Круг
14. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 Круг
15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 Круг
16. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 Круг
17. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 Круг