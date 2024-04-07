Гонка «Гран-при Японии» остановлена красными флагами после аварии на первом круге

Гонка «Гран-при Японии» «Формулы-1» на трассе «Сузука» была остановлена красными флагами после аварии в начале первого круга.

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо на торможении сместился вправо и не оставил места на трассе представителю «Уильямса» Александеру Албону. В результате две машины столкнулись, оба болида оказались в отбойнике. «Уильямс» там застрял.

После столкновения дирекция гонки остановила заезд для эвакуации машин и восстановления отбойников. Оба гонщика не пострадали.

На момент остановки пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил лидерство, за ним ехали Серхио Перес, Ландо Норрис и Карлос Сайнс.