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Сегодня, 06:59

Ферстаппен рассказал о проблемах с гидравликой в первый день «Гран-при Майами»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался недоволен первым днем «Гран-при Майами».

В первой свободной практике нидерландец показал третье время, но во второй сессии не смог установить время круга из-за технических проблем.

«Плохой день для нас. Конечно, неприятно, когда появляются проблемы в пятницу, когда ты хочешь изучать трассу, набирать скорость. Мои последние 4-5 кругов сегодня — это не то, что хотелось бы увидеть.
У нас возникли проблемы с гидравликой. Когда я выезжал с пит-лейн на трассу, то просто не мог поворачивать, как будто управление было заблокировано. Плюс к этому тормоза были в огне. Мы столкнулись с большим количеством проблем. Конечно, я постараюсь наверстать упущенное, но у нас практически нет информации о поведении машины на трассе, это плохо. Соперники проехали гораздо больше кругов, чем мы. Неважно, что сегодня были красные флаги, мы должны следить за собой, мы могли сделать намного больше», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая. Сегодня, 7 мая состоится квалификация, начало — в 23.00 (мск).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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