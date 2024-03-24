Леклер: «Приятные ощущения после «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты «Гран-при Австралии».

Монегаск занял второе место, отстав от партнера по команде Карлоса Сайнса на 2,366 секунды.

«Ощущения приятные — в основном, конечно, для команды в целом. Поразительно знать, что мы способны на такие результаты.

Карлос провел невероятный гоночный уик-энд, вернувшись после операции. Карлос лучше выступил в этот уик-энд и определенно заслужил эту победу. Я рад и за него, и за команду. Мы заработали хорошие очки», — сказал Леклер на пресс-конференции.

С личным зачетом сезона-2024 можно ознакомиться на сайте «СЭ».