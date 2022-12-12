Перес заявил, что ему удалось вернуться в нужное русло в сезоне-2022 только за восемь гонок до конца чемпионата

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, как для него сложился сезон-2022.

«Начало было очень трудным из-за проблем с надежностью техники. Но думаю, что позже мы были вполне конкурентоспособны и очень последовательны. Затем у меня случилось несколько неудачных гонок, из-за которых я немного отстал от Макса. Однако мне все же удалось заработать несколько очков, несколько раз попадал на подиум. Я думаю, что мы смогли вернуться в нужное русло примерно за восемь последних гонок. Ближе к концу получилась напряженная битва с Шарлем и Феррари», — приводит Motorsport слова Переса.

Мексиканский автогонщик завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы «Формулы-1». В заключительной гонке сезона-2022 — «Гран-при Абу-Даби» он уступил Шарлю Леклеру в борьбе за второе место, и ему не хватило набранных очков для того, чтобы стать вице-чемпионом «Формулы-1».